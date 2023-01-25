Пропавшая в Бурятии 13-летняя девочка нашлась в Челябинске

Волонтёры сообщили, что она уехала к бабушке
- Сейчас с ней работают сотрудники полиции. В ближайшее время девочку передадут законным представителям, – сообщили накануне в пресс-службе МВД по Бурятии.
В группах, где общаются волонтёры, уточнили, что в Челябинске живёт бабушка девочки. В соцсетях уже задались вопросом, почему она не сообщила о местонахождении внучки родителям.
Спустя несколько дней после исчезновения к поискам школьницы приступили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», полицейские и просто неравнодушные жители Бурятии. Они обследовали заброшенные здания, туалеты, подвалы, обследовали ливнёвки под мостами и заходили в придорожные кафе. Опрашивали по возможности и местных жителей.
По некоторой информации, наша юная землячка могла находиться в Прибайкальском районе. Её исчезновением заинтересовались в следственном комитете. Там возбудили уголовное дело и сформировали следственно-оперативную группу из опытных следователей, криминалистов и сотрудников угрозыска полиции.
В СУ СКР по Бурятии уточнили, что в тот день девочка ушла из дома, сообщив, что хочет навестить бабушку. На самом деле юная жительница республики отправилась на встречу с мужчиной, с которым переписывалась на сайте знакомств. Они катались на машине. После ухажёр привёз девочку обратно и около полуночи оставил её в центре Сотниково возле спортивного клуба. Мужчина заявил, что она собиралась к друзьям в прибайкальское село Старое Татаурово.
По некоторой информации, наша юная землячка могла находиться в Прибайкальском районе. Её исчезновением заинтересовались в следственном комитете. Там возбудили уголовное дело и сформировали следственно-оперативную группу из опытных следователей, криминалистов и сотрудников угрозыска полиции.
В СУ СКР по Бурятии уточнили, что в тот день девочка ушла из дома, сообщив, что хочет навестить бабушку. На самом деле юная жительница республики отправилась на встречу с мужчиной, с которым переписывалась на сайте знакомств. Они катались на машине. После ухажёр привёз девочку обратно и около полуночи оставил её в центре Сотниково возле спортивного клуба. Мужчина заявил, что она собиралась к друзьям в прибайкальское село Старое Татаурово.