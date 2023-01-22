22 января

21 января

20 января

Популярное

В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя

В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях

Сегодня, 22 января, на котельной микрорайона Загорск произошло понижение температуры теплоносителя в связи с низким качеством угля.

- В настоящее время администрацией Железнодорожного района создан оперативный штаб с привлечением Комитета городского хозяйства, Улан-Удэнского энергетического комплекса, управляющих компаний. Вопрос по замене угля решён, запущен дополнительный котлоагрегат, нормативные параметры восстановлены. Информирование управляющих компаний организовано, ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Жителей просят сообщать соответствующую информацию в диспетчерские службы своих управляющих компаний.

- Администрация города держит ситуацию на контроле и приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - отметили в администрации. 
отопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
Происшествия, 22.01.2023
Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях
В Иркутске на АЗС произошла утечка газа
Происшествия, 21.01.2023
Пожарные эвакуировали работников заправки
В Улан-Удэ произошло страшное ДТП
В Улан-Удэ произошло страшное ДТП
Происшествия, 21.01.2023
Одну из машин разорвало на части
В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
Происшествия, 21.01.2023
Без воды оставались два многоквартирных дома и детсад
В Забайкалье дело экс-полицейского за ДТП ушло в суд
В Забайкалье дело экс-полицейского за ДТП ушло в суд
Происшествия, 20.01.2023
Автомобилист сбил женщину на «зебре»
В Иркутской области назвали пять главных причин смерти на дорогах
В Иркутской области назвали пять главных причин смерти на дорогах
Происшествия, 20.01.2023
Дорожные полицейские составили пугающую статистику 
В Бурятии сгорела котельная
В Бурятии сгорела котельная
Происшествия, 20.01.2023
Она вспыхнула из-за короткого замыкания
В Чите годовалая девочка умерла в больнице
В Чите годовалая девочка умерла в больнице
Происшествия, 20.01.2023
Проводится доследственная проверка
Напавшая на полицейских улан-удэнка требует «главу МИД СССР»
Напавшая на полицейских улан-удэнка требует «главу МИД СССР»
Происшествия, 20.01.2023
Агрессивная пенсионерка пинала полицейских в дежурной части
В Иркутской области адвоката-афериста отправили за решётку
Происшествия, 20.01.2023
Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^