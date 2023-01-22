В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя

Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях



Сегодня, 22 января, на котельной микрорайона Загорск произошло понижение температуры теплоносителя в связи с низким качеством угля.



- В настоящее время администрацией Железнодорожного района создан оперативный штаб с привлечением Комитета городского хозяйства, Улан-Удэнского энергетического комплекса, управляющих компаний. Вопрос по замене угля решён, запущен дополнительный котлоагрегат, нормативные параметры восстановлены. Информирование управляющих компаний организовано, ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.



Жителей просят сообщать соответствующую информацию в диспетчерские службы своих управляющих компаний.



- Администрация города держит ситуацию на контроле и приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - отметили в администрации.

