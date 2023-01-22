Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях
Сегодня, 22 января, на котельной микрорайона Загорск произошло понижение температуры теплоносителя в связи с низким качеством угля.
- В настоящее время администрацией Железнодорожного района создан оперативный штаб с привлечением Комитета городского хозяйства, Улан-Удэнского энергетического комплекса, управляющих компаний. Вопрос по замене угля решён, запущен дополнительный котлоагрегат, нормативные параметры восстановлены. Информирование управляющих компаний организовано, ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Жителей просят сообщать соответствующую информацию в диспетчерские службы своих управляющих компаний.
- Администрация города держит ситуацию на контроле и приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - отметили в администрации.
В Улан-Удэ на котельной в Загорске понизилась температура теплоносителя
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