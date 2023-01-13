Травмы получил водитель
Накануне, 12 января, на дорогах Бурятии произошло 34 аварии. В Мухоршибирском районе зафиксировано ДТП, в котором пострадал водитель грузовика.
- Около 5 часов утра 38-летний водитель грузового автомобиля Sitrak с прицепом на 519 километре федеральной трассы Иркутска – Чита не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил травм различной степени тяжести, от госпитализации отказался, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 января в Прибайкальском районе на трассе «Байкал» грузовик врезался в ограждение. В тот же день в Кяхтинском районе произошло ДТП, в котором пострадали сразу семь человек.
В Бурятии опрокинулся грузовик с прицепом
Происшествия, Фото:
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