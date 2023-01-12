Столкнулись два отечественных автомобиля
Накануне, 11 января, в Кяхтинском районе Бурятии произошло крупное ДТП, в котором пострадали семь человек.
Авария произошла около 16 часов в 10 километрах от села Мурочи – там столкнулись два отечественных автомобиля.
- 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», следуя со стороны села Малая Кудара в направлении города Кяхта, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115» под управлением водителя 1955 года рождения. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек: оба водителя, два пассажира «Нивы», в том числе пятилетний ребёнок, и три пассажира «Лады, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Отметим, вчера из-за снегопада был зафиксирован всплеск ДТП – 47 аварий. Как сообщал «Байкал-Daily», в Кабанском районе из-за непогоды произошло смертельное ДТП: водитель «Тойоты Королла» погиб, врезавшись в грузовик.
Также в Иволгинском районе во время неблагоприятных погодных условий столкнулись «Хёндай Солярис» и «ВАЗ-2121». Травмы получили два человека.
В Бурятии в ДТП пострадали семь человек
Происшествия, Фото:
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