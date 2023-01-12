Грузовик врезался в дорожное ограждение
Вечером 11 января в Прибайкальском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло ДТП, в котором пострадала женщина.
В трёх километрах от села Ильинка грузовик «Ниссан Атлас», которым управлял 51-летний водитель, врезался в ограждение.
- В результате ДТП 49-летняя супруга водителя получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кяхтинском районе произошло ДТП, в котором пострадали сразу семь человек.
В Бурятии в ДТП пострадала супруга водителя грузовика
Происшествия, Фото:
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