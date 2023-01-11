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В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада

В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за снегопада
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла в пригородном районе

В Бурятии из-за обильного снегопада, идущего с утра, возникли проблемы на дорогах. Только в Улан-Удэ за полдня зарегистрировано уже более 20 ДТП с механическими повреждениями транспортных средств.

Неблагоприятная ситуация на дорогах складывается как в столице республики, так и на региональных и федеральных трассах, отмечают в УГИБДД по Бурятии.

Так, сегодня около 11 часов из-за снегопада произошло ДТП в Иволгинском районе.

- На 430 км федеральной трассы «Байкал» вблизи с. Ошурково водитель автомобиля «Хёндай Солярис» во время неблагоприятных погодных условий не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель и пассажир «Нивы» получили травмы различной степени тяжести. Медики осмотрели их на месте, но от госпитализации они отказались.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Кабанском районе сегодня утром из-за непогоды произошло смертельное ДТП. Там во время снегопада «Тойота Королла» врезалась в грузовик. В результате столкновения легковушку сильно смяло. Водитель скончался в больнице. 
ДТП

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