На трассе в Бурятии водитель погиб в страшном ДТП

Сегодня, 11 января, в Кабанском районе Бурятии произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь мужчины.
Всё произошло около 9:50 на федеральной трассе «Байкал» вблизи посёлка Каменск. Во время снегопада «Тойота Королла» врезалась в грузовик. В результате столкновения легковушку сильно смяло – сорвало крышу, оказалась уничтожена правая часть машины.
- По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Корола» при выполнении обгона в неблагоприятных погонных условиях выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП водитель иномарки с тяжёлыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Также в больницу госпитализирована 59-летняя пассажир «Газели», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На месте работают сотрудники полиции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 7 января в Кяхтинском районе: тогда в столкновении двух автомобилей погиб один человек, ещё двое взрослых и подросток получили травмы.