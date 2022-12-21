В Иркутской области бывших транспортных полицейских осудили за взятки

Из троих только один признал вину



Трое бывших сотрудников Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте признаны виновными в совершении четырёх эпизодов преступления по статье «Получение взятки в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».



Установлено, что в 2020 году транспортные полицейские в ходе рейдов выявляли факты ненадлежащего оформления коммерческими организациями сопроводительных документов на транспортировку древесины. Однако на это стражи порядка «закрывали глаза», за что получали взятку – порядка 100 тысяч рублей.



В ходе предварительного следствия и в судебном заседании только один из подсудимых признал вину.



- Приговором Осинского районного суда Иркутской области двум подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 7 лет 6 месяцев соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они лишены права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением властных полномочий, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 4 года, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.



Осуждённому, признавшему вину, назначено 4 года условно с испытательным сроком в 4 года и лишение права занимать должности в вышеуказанных органах на срок 3 года.



Приговор в законную силу пока не вступил.

