28 ноября

27 ноября

Популярное

В Бурятии погиб водитель фуры

В Бурятии погиб водитель фуры
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте аварии

В субботу ночью, 26 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 39-летний водитель опрокинувшейся фуры «Скания».

- Водитель автомобиля «Скания», следуя по автодороге Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг, в трёх километрах от села Большой Луг не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее смертельное ДТП в республике было зарегистрировано в Хоринском районе 22 ноября. Аварию устроил мужчина, севший за руль отечественного автомобиля пьяным, к тому же не имея водительских прав. Погибла его 36-летняя пассажирка.

Ночью 15 ноября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района погиб 34-летний мужчина, севший пьяным за руль автомобиля. При этом мужчина также не имел водительских прав.

13 ноября в двух авариях погибли пассажир опрокинувшегося автомобиля и женщина, которую сбили на трассе.

6 ноября в Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход.

5 ноября в Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.


ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии погиб водитель фуры
В Бурятии погиб водитель фуры
Происшествия, 28.11.2022
Мужчина скончался на месте аварии
В Бурятии пенсионерке выплатят ущерб за ДТП с её домом
В Бурятии пенсионерке выплатят ущерб за ДТП с её домом
Происшествия, 28.11.2022
В дом пожилой женщины врезалась фура 
Иркутянина, насиловавшего малолетнюю сестру, осудили на 17 лет
Иркутянина, насиловавшего малолетнюю сестру, осудили на 17 лет
Происшествия, 27.11.2022
Несколько лет девочка молчала, так как была запугана
В Улан-Удэ сгорел жилой дом
В Улан-Удэ сгорел жилой дом
Происшествия, 27.11.2022
Пожар произошёл в 119 микрорайоне
На территории Ангарской нефтехимической компании произошёл пожар
На территории Ангарской нефтехимической компании произошёл пожар
Происшествия, 27.11.2022
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров
Житель Бурятии перевёл мошенникам почти три миллиона
Житель Бурятии перевёл мошенникам почти три миллиона
Происшествия, 27.11.2022
За неделю обманутые мошенниками жители Бурятии лишились 9,9 миллионов
В Улан-Удэ горел дом в СНТ
В Улан-Удэ горел дом в СНТ
Происшествия, 26.11.2022
Пожар произошёл утром
В Бурятии ищут очевидцев смертельного ДТП
В Бурятии ищут очевидцев смертельного ДТП
Происшествия, 26.11.2022
Водитель совершил наезд на пенсионерку, по предварительным данным, лежащую на проезжей части
Улан-удэнец до смерти избил сожительницу
Улан-удэнец до смерти избил сожительницу
Происшествия, 25.11.2022
Женщина скончалась в больнице
Отцеубийце из Улан-Удэ дали восемь лет «строгача»
Отцеубийце из Улан-Удэ дали восемь лет «строгача»
Происшествия, 25.11.2022
Мужчина расправился с родственником из-за «аморального поведения»

Житель Бурятии нашёл в реке труп
Житель Бурятии нашёл в реке труп
Происшествия, 25.11.2022
На место выехал участковый  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^