Мужчина скончался на месте аварии
В субботу ночью, 26 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 39-летний водитель опрокинувшейся фуры «Скания».
- Водитель автомобиля «Скания», следуя по автодороге Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг, в трёх километрах от села Большой Луг не справился с управлением и совершил опрокидывание. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее смертельное ДТП в республике было зарегистрировано в Хоринском районе 22 ноября. Аварию устроил мужчина, севший за руль отечественного автомобиля пьяным, к тому же не имея водительских прав. Погибла его 36-летняя пассажирка.
Ночью 15 ноября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района погиб 34-летний мужчина, севший пьяным за руль автомобиля. При этом мужчина также не имел водительских прав.
13 ноября в двух авариях погибли пассажир опрокинувшегося автомобиля и женщина, которую сбили на трассе.
6 ноября в Кяхтинском районе на неосвещённом участке дороги вечером был насмерть сбит 50-летний пешеход.
5 ноября в Прибайкальском районе в столкновении двух автомобилей погибли взрослые водитель и пассажир одного из них, а также 10-летний пассажир из второго авто.
В Бурятии погиб водитель фуры
Происшествия, Фото:
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