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В Бурятии в ДТП погибли два человека

В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в аварии пострадал мужчина

В Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7».

На 4 км автодороги Романовка-Багдарин водитель автомобиля «Toyota Premio» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии погибли два человека – женщина и мужчина. Также в ДТП пострадал мужчина. 
ДТП

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