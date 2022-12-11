Также в аварии пострадал мужчина
В Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7».
На 4 км автодороги Романовка-Багдарин водитель автомобиля «Toyota Premio» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате аварии погибли два человека – женщина и мужчина. Также в ДТП пострадал мужчина.
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия, Фото:
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