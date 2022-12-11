В Бурятии в ДТП погибли два человека

Также в аварии пострадал мужчина



В Баунтовском районе Бурятии произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили в группе «Баунт-инфо.24/7».



На 4 км автодороги Романовка-Багдарин водитель автомобиля «Toyota Premio» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии погибли два человека – женщина и мужчина. Также в ДТП пострадал мужчина.

