В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина





Накануне, 14 октября, в 18:40 на улице Ботаническая произошло столкновение автомобиля «Мазда Демио» под управлением 45-летнего мужчины и машины «Тойота Лэнд Крузер», за рулём которого находился 44-летий водитель.- В результате ДТП водитель «Мазды» погиб на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.На месте происшествия работали сотрудники полиции.