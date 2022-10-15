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В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина

В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина
Происшествия,  Фото:скриншот
Столкновение автомобилей произошло вечером

Накануне, 14 октября, в 18:40 на улице Ботаническая произошло столкновение автомобиля «Мазда Демио» под управлением 45-летнего мужчины и машины «Тойота Лэнд Крузер», за рулём которого находился 44-летий водитель.

- В результате ДТП водитель «Мазды» погиб на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

ДТП

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