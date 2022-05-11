Перед судом предстал водитель «Тойоты Хайс», по вине которого погиб девятилетний мальчик
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор водителю, который насмерть сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в октябре 2021 года на улице Краснофлотская. 25-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Тойота Хайс» сбил ребёнка на велосипеде, катавшегося возле дома.
Личность ребёнка установили не сразу, так как он получил тяжёлые травмы и был без сознания. Спустя несколько дней мальчик скончался в больнице.
Сбивший его автомобилист не имел водительских прав. Как выяснилось, на автомобиле имелись незаконно установленные элементы кузова, ограничивающие обзорность с места водителя.
На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Осуждённому назначено три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, - сообщили «Байкал-Daily» в прокуратуре Бурятии.
Кроме того, осуждённый не сможет ещё два года садиться за руль.
Улан-удэнцу, насмерть сбившему мальчика на велосипеде, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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