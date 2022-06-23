По аварии на ГРЭС начата доследственная проверка
В Селенгинском районе Бурятии в рамках доследственной проверки следователи выясняют обстоятельства аварии на Гусиноозерской ГРЭС, обесточившей днём 23 июня большую часть республики.
- По предварительным данным, днём 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора напряжения в открытом распределительном устройстве, которое повлекло за собой хлопок и сильное задымление. Сработало автоматическое отключение трех энергоблоков, - сообщает следственное управления Следственного комитета России по Бурятии.
В следственном отделе по Селенгинскому району проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщал «Байкал-Dailу», масштабное отключение электричества произошло около 15 часов дня. Без света остался практически весь Улан-Удэ и 17 районов республики.
Произошло это из-за отключения всех находившихся в работе энергоблоков Гусиноозёрской ГРЭС. На самой электростанции причиной назвали «самопроизвольное повреждение трансформатора». Жители Гусиноозёрска сняли чёрный дым, который поднимался над станцией во время происшествия.
По данным на 20 часов, на Гусиноозерской ГРЭС ввели в работу блок №3 , готовится к запуску блок № 2. Ранее включили 6-й блок.
«Хлопок и задымление»: В Бурятии следователи взялись за Гусиноозёрскую ГРЭС
Происшествия, Фото:
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