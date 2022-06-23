Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии







Кроме того, местные жители сообщают о громком звуке, который слышали в те минуты.



- Обычно шумит, когда сбрасывают пар, но в этот раз звук был намного громче. И повалил сильный дым, - рассказал житель Гусиноозёрска.



Сейчас продолжаются восстановительные работы, идёт поэтапное подключение электричества, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы.



По информации ГРЭС, 3-й и 6-й блоки станции сейчас запускаются в работу, работа над восстановлением 2-го блока продолжается.



При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей в Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», без электричества

Кроме того, местные жители сообщают о громком звуке, который слышали в те минуты.- Обычно шумит, когда сбрасывают пар, но в этот раз звук был намного громче. И повалил сильный дым, - рассказал житель Гусиноозёрска.Сейчас продолжаются восстановительные работы, идёт поэтапное подключение электричества, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы.По информации ГРЭС, 3-й и 6-й блоки станции сейчас запускаются в работу, работа над восстановлением 2-го блока продолжается.При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей в Бурятии.Как сообщал «Байкал-Dailу», без электричества практически весь Улан-Удэ остался около 15 часов . В городе отключились светофоры, остановилось трамвайное движение, произошло временное отключение объектов городского «Водоканала».

Стали известны подробности происшествия на Гусиноозёрской ГРЭС, обесточившего почти всю Бурятию.- Сегодня на Гусиноозёрской ГРЭС произошёл пожар. По информации Гусиноозёрской ГРЭС, в 14:41 по местному времени на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт, - сообщил в своём телеграм-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Причину произошедшего озвучили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС. Произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора».- В 09:42 по московскому времени произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на Гусиноозёрской ГРЭС, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электространции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС.Пострадавших в результате инцидента нет.Под отключение электричества попала большая часть Бурятии – 17 районов и город Улан-Удэ.В группе «Гусиное озеро» появилось видео, снятое, вероятно, в первые минуты происшествия. Очевидец запечатлел густой чёрный дым, поднимающийся со станции.