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Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии

Установлена причина масштабного отключения электричества в Бурятии
Происшествия, 
Ситуацию с блэкаутом Бурятии прокомментировали в правительстве республики и на Гусиноозёрской ГРЭС

Стали известны подробности происшествия на Гусиноозёрской ГРЭС, обесточившего почти всю Бурятию.

- Сегодня на Гусиноозёрской ГРЭС произошёл пожар. По информации Гусиноозёрской ГРЭС, в 14:41 по местному времени на электростанциии произошло короткое замыкание, в результате чего произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 385 МВт, - сообщил в своём телеграм-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Причину произошедшего озвучили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС. Произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора».

- В 09:42 по московскому времени произошло самопроизвольное повреждение трансформатора на Гусиноозёрской ГРЭС, которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков электространции. Это, в свою очередь, привело к снижению частоты электрического тока в части энергосистемы и автоматическому отключению одного из двух работающих энергоблоков Харанорской ГРЭС в Забайкальском крае, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Под отключение электричества попала большая часть Бурятии – 17 районов и город Улан-Удэ.

В группе «Гусиное озеро» появилось видео, снятое, вероятно, в первые минуты происшествия. Очевидец запечатлел густой чёрный дым, поднимающийся со станции.

 
Кроме того, местные жители сообщают о громком звуке, который слышали в те минуты.

- Обычно шумит, когда сбрасывают пар, но в этот раз звук был намного громче. И повалил сильный дым, - рассказал житель Гусиноозёрска.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, идёт поэтапное подключение электричества, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. 

По информации ГРЭС, 3-й и 6-й блоки станции сейчас запускаются в работу, работа над восстановлением 2-го блока продолжается.

При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», без электричества практически весь Улан-Удэ остался около 15 часов. В городе отключились светофоры, остановилось трамвайное движение, произошло временное отключение объектов городского «Водоканала».
отключение света

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