По предварительной информации, крупное отключение электричества в республике связано с ситуацией на Гусиноозерской ГРЭС
Сегодня около 14:50 в Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остался город Улан-Удэ, также о блэкауте сообщают жители Бичурского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагайского, Баргузинского и других районов. Кроме того, отключения произошли в части Забайкальского края.
- По предварительной информации из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Также временно останавливалось движение трамваев из-за отключения электроэнергии. На некоторых участках дорог не работают светофоры.
Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло также массовое отключение объектов городского «Водоканала». В частности, головного водозабора. В настоящее время все насосные станции по всем трём водозаборам работают в штатном режиме, идёт наполнение ёмкостей, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Ориентировочно свет обещают включить около 17:00. По сообщениям горожан, в некоторых домах благо цивилизации уже появилось.
Информация уточняется.
В Бурятии настал «конец света»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийцу будут судить в Новосибирской области
Воры попались ночью на месте преступления
Оба раза вору достались хорошие суммы
Управляющая компания выплатит более 500 тысяч рублей
Инцидент произошёл после сильного дождя
На помощь пожилой женщине пришёл сосед
Случились только аварии с повреждением автомобилей
Огонь ликвидировали в первые часы
Водитель за рулём был пьян
Собаку подкармливали всем двором
Хозяин убил питомца из-за того, что он лаял и просился на улицу
Воровке дали шанс разобраться без привлечения полиции
Молодой человек обокрал железнодорожное предприятие
Очередное землетрясение случилось рано утром
Братья часто ссорились после смерти матери