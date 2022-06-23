В Бурятии настал «конец света»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По предварительной информации, крупное отключение электричества в республике связано с ситуацией на Гусиноозерской ГРЭС



Сегодня около 14:50 в Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остался город Улан-Удэ, также о блэкауте сообщают жители Бичурского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагайского, Баргузинского и других районов. Кроме того, отключения произошли в части Забайкальского края.



- По предварительной информации из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.



Также временно останавливалось движение трамваев из-за отключения электроэнергии. На некоторых участках дорог не работают светофоры.



Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло также массовое отключение объектов городского «Водоканала». В частности, головного водозабора. В настоящее время все насосные станции по всем трём водозаборам работают в штатном режиме, идёт наполнение ёмкостей, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».



Ориентировочно свет обещают включить около 17:00. По сообщениям горожан, в некоторых домах благо цивилизации уже появилось.



Информация уточняется.

