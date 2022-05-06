В Улан-Удэ скончался мужчина, выпавший с девятого этажа при пожаре









Как сообщал «Байкал-Daily», пожар



- По предварительным данным, мужчина проживал в квартире вместе с сожительницей и тремя детьми. Вечером 5 мая, пока женщина находилась на работе, а дети - на занятиях в школе, мужчина оставался в жилище один. Он заперся в одной из комнат, где чуть позже возникло возгорание. По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате, - сообщили в следственном управлении.



Его неадекватное поведение могло быть вызвано употреблением алкоголя и синтетических наркотиков.



Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая полную картину происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого у покойного взяты образцы крови для определения наличия спирта и психоактивных веществ.









Погибшему было 39 лет.Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 5 мая на улице Революции 1905 года . Горела квартира на девятом этаже. Из окна вырывались густые клубы чёрного дыма.- По предварительным данным, мужчина проживал в квартире вместе с сожительницей и тремя детьми. Вечером 5 мая, пока женщина находилась на работе, а дети - на занятиях в школе, мужчина оставался в жилище один. Он заперся в одной из комнат, где чуть позже возникло возгорание. По одной из версий, хозяин квартиры сам устроил пожар в комнате, - сообщили в следственном управлении.Его неадекватное поведение могло быть вызвано употреблением алкоголя и синтетических наркотиков.Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая полную картину происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, в ходе которого у покойного взяты образцы крови для определения наличия спирта и психоактивных веществ.

В Улан-Удэ мужчина, выпавший из квартиры на девятом этаже во время пожара 5 мая, скончался. Об умер в больнице спустя непродолжительное время, после того, как привезла скорая, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Бурятии.