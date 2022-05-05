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В Улан-Удэ мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул с девятого этажа

В Улан-Удэ мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул с девятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В квартире произошёл сильный пожар

Вечером 5 мая в Улан-Удэ мужчина выпрыгнул из окна девятого этажа. Он пошёл на этот шаг, чтобы спасти свою жизнь.

Вечером в многоэтажке на улице Революции 1905 года произошёл пожар. Горела квартира на девятом этаже, из окна вырывались густые клубы чёрного дыма. Видео появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ & Бурятия», там же сообщается о спасавшем себя мужчине.

По предварительной информации, мужчина жив. На место оперативно прибыли медики «скорой».

Возгорание тушат пожарные. Информация уточняется.

пожар

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