В Бурятии семьи погибших на Селенгинском ЦКК получат по 1,5 млн

Компенсации близким погибших поручено выплатить оперативно
В Бурятии семьи пятерых погибших сотрудников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината получат финансовую помощь. Предприятие выделит миллион рублей за каждого погибшего, ещё по 500 тысяч направит правительство Бурятии.
Заявление гендиректора ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилии Деевой приводится в группе «Кабанск-инфо».
- Семьям каждого из погибших работников будет выплачена компенсация в размере 1 000 000 рублей. А также руководство комбината окажет помощь в организации и проведении похорон, - сообщила Лилия Деева.
Дополнительную помощь окажется правительство Бурятии. Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей, пострадавшая работница, оставшаяся в живых – 200 тысяч. Эти средства выделят из резервного фонда правительства Бурятии.
- Необходимо в оперативном порядке выплатить компенсации, комиссия создана, прошу всех ответственных через комиссию все вопросы оперативно отрабатывать. Также дано распоряжение, чтобы и руководство комбината оказало всю необходимую и материальную, и психологическую поддержку семьям погибших, пострадавшей работнице, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла вечером 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, погибли пять работников предприятия – двое мужчин и три женщины.
Спаслась только одна женщина 1984 года рождения. Она успела надышаться токсичным веществом, а сейчас находится в реанимации районной больницы. Её жизни ничего не угрожает, прокомментировали сегодня утром в минздраве Бурятии.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц». Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Для определения точной причины смерти людей будут проведены судебно-медицинские экспертизы.
В Кабанском районе Бурятии объявлен пятидневный траур в связи с трагедией. Траур действует с сегодняшнего дня и до 22 апреля
В Бурятии семьи погибших на Селенгинском ЦКК получат по 1,5 млн
Происшествия, Фото:
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