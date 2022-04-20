В Бурятии задержан директор по производству Селенгинского ЦКК









Тем вечером в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования. Ни у кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания.



Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Остальные пятеро работников погибли внутри здания.



- Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных сооружений комбината превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. А контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы, - сообщили сегодня в следственном управлении.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого директора по производству меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследует уголовное дело второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.



В Кабанском районе Бурятии



Сегодня гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля . В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины. Они умерли из-за выброса в воздух выброс вредных веществ, в том числе сероводорода. Спаслась только одна женщина 1984 года рождения, сейчас она находится в больнице Тем вечером в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования. Ни у кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания.Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Остальные пятеро работников погибли внутри здания.- Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных сооружений комбината превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. А контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы, - сообщили сегодня в следственном управлении.Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого директора по производству меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследует уголовное дело второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.В Кабанском районе Бурятии объявлен пятидневный траур в связи с трагедией – он действует до 22 апреля.Сегодня гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева выступила с официальным обращением . Она в том числе сообщила, что сумму компенсации семьям погибших комбинат увеличит с 1 до 5 миллионов рублей.

Директор по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината задержан по делу о гибели пяти сотрудников предприятия. По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений.Директору по производству предъявлено обвинение по двум статьям: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.