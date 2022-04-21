В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО

Обвиняемому по делу о гибели пяти человек избрали меру пресечения
В Бурятии директор по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, задержанный по делу о гибели пяти сотрудников, избежал отправки в СИЗО. Он будет находиться под домашним арестом.
Следователь по особо важным делам ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.
- Советский районный суд Улан-Удэ избрал в отношении обвиняемого Л. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 июня, - сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», директор по производству Селенгинского ЦКК пока единственный обвиняемый по делу о гибели пяти сотрудников предприятия. Он обвиняется по двум статьям: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей». По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений.
Трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины. Они умерли из-за выброса в воздух выброс вредных веществ, в том числе сероводорода.
Сперва в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования.
Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Остальные пятеро работников погибли на месте.
- Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных сооружений комбината превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. А контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы, - сообщали в следственном управлении.
В Кабанском районе Бурятии действует пятидневный траур в связи с трагедией.
Накануне гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева выступила с официальным обращением. Она в том числе сообщила, что сумму компенсации семьям погибших комбинат увеличит с 1 до 5 миллионов рублей.
В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
Происшествия, Фото:
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