 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО

В Бурятии директор по производству Селенгинского ЦКК избежал СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняемому по делу о гибели пяти человек избрали меру пресечения

В Бурятии директор по производству Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, задержанный по делу о гибели пяти сотрудников, избежал отправки в СИЗО. Он будет находиться под домашним арестом.

Следователь по особо важным делам ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

- Советский районный суд Улан-Удэ избрал в отношении обвиняемого Л. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 июня, - сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», директор по производству Селенгинского ЦКК пока единственный обвиняемый по делу о гибели пяти сотрудников предприятия. Он обвиняется по двум статьям: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей». По версии следствия, он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы оборудования очистных сооружений.

Трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины. Они умерли из-за выброса в воздух выброс вредных веществ, в том числе сероводорода.

Сперва в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина потеряла сознание и скончалась. В поисках не вернувшейся сотрудницы следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования.

Из всех лишь одной женщине удалось выйти из отравленного помещения и известить дежурные службы. Остальные пятеро работников погибли на месте.

- Даже на следующий день показатели содержания сероводорода в воздухе на комплексе очистных сооружений комбината превышали предельно допустимые нормы почти в тысячу раз. А контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы, - сообщали в следственном управлении.

В Кабанском районе Бурятии действует пятидневный траур в связи с трагедией.

Накануне гендиректор Селенгинского ЦКК Лилия Деева выступила с официальным обращением. Она в том числе сообщила, что сумму компенсации семьям погибших комбинат увеличит с 1 до 5 миллионов рублей. 
мера пресечения Селенгинский ЦКК

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
В Улан-Удэ мужчина воровал имущество из арендованного дома
Происшествия, 21.04.2022
Вор-арендатор считал, что ничего незаконного не делает
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
В Бурятии горел телерадиопередающий центр
Происшествия, 21.04.2022
Сгорело административное здание
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
В Улан-Удэ подружки-садистки зверски пытали 15-летнюю девочку
Происшествия, 21.04.2022
Девочку не только жестоко избили, но и истязали зажигалкой и тлеющими сигаретами
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
В Бурятии оштрафовали наркомана из Омской области
Происшествия, 21.04.2022
Мужчина хранил наркотики в кармане куртки
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
В Улан-Удэ женщина устроила пожар на кладбище
Происшествия, 21.04.2022
Огонь быстро распространился на могилы  
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
В Улан-Удэ массово эвакуируют школы
Происшествия, 21.04.2022
В столицу Бурятии вновь пришли сообщения с угрозой минирования
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Незнакомцы с ножом ограбили улан-удэнца в подъезде
Происшествия, 21.04.2022
Нападение произошло в подъезде дома на улице Цивилёва
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
В Улан-Удэ автобус сбил девочку
Происшествия, 21.04.2022
Наезд произошёл на «зебре»
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
В Бурятии почти справились со сложным лесным пожаром
Происшествия, 21.04.2022
Людей на тушение лесного пожара доставляли вертолётом
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
В Бурятии 18-летний сборщик конопли получил условный срок
Происшествия, 20.04.2022
Молодой человек изготовил наркотики для личного пользования

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^