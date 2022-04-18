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Стали известны подробности гибели пяти сотрудников Селенгинского ЦКК в Бурятии

Стали известны подробности гибели пяти сотрудников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по РБ. Место происшествия - кирпичное здание, внутри которого расположен резервуар
Возбуждено уголовное дело

Стали известны подробности трагического происшествия, которое произошло накануне на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Кабанского районе. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь погибли двое мужчин и три женщины. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что, ещё одна работница предприятия в тяжёлом состоянии в связи с отравлением неизвестным газом доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц».

По данным следствия, на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа, вдыхание которого вызвало гибель пяти работников предприятия, находившихся внутри. Ещё одна женщина смогла самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.

- В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, где фиксируются все следы преступления, а также изымаются необходимые документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии и установление конкретных виновных лиц, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Для определения точной причины смерти людей будут назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы.
 
Глава Бурятии выразил соболезнования

На своих страницах в социальных сетях глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших.

- Страшная трагедия произошла на Селенгинском ЦКК. Пятеро погибших. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской, - написал руководитель региона.

Он отметил, что необходимо провести объективное расследование и разобраться в причинах трагедии. «Сейчас на месте работают МЧС, МВД, медицинские службы», - уточнил Алексей Цыденов.

- Работодатель должен оказать помощь и выплатить компенсацию родным и близким погибших. Со стороны правительства республики помощь будет, - заключил глава Бурятии. 
смерть Селенгинский ЦКК

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