В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн

Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината выступила с обращением после трагедии на предприятии
В Кабанском районе Бурятии Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат увеличит компенсации семьям пяти погибших сотрудников с 1 млн до 5 млн рублей. Об этом сообщила гендиректор предприятия Лилия Деева, выступившая с официальным обращением.
- Ранее, в рамках своих полномочий, я объявила о выплате семьям пяти погибших по миллиону рублей. Вчера совет директоров предприятия, учитывая тяжесть случившегося и наличие несовершеннолетних детей в семьях погибших, принял решение увеличить размер компенсационных выплат до пяти миллионов рублей, включая компенсацию морального вреда, причинённого гибелью близких, - сообщила Лилия Деева.
Ещё одной сотруднице, которая выжила после отравления, пообещали оказать «моральную и материальную поддержку». Ей также будет предоставлена возможность пройти курс оздоровления на курорте за счёт средств предприятия.
- Прошло двое суток со дня трагедии на комбинате. Все эти трудные дни и часы коллектив скорбит о потере близких людей. В это же время мы ищем ответ на вопрос: что произошло и как это случилось? Ведь 49 лет этот производственный участок не представлял никакой угрозы для жизни и здоровья работников. Для установления технических и технологических причин, повлёкших несчастный случай со смертельным исходом работников, по моей инициативе на предприятии проводится внутреннее расследование. Мы привлекли к данному расследованию специалиста, который проектировал комплекс очистных сооружений и внедрял цикл замкнутого водооборота. Мы попросили помощи в расследовании старейшин нашего предприятия, опытных технологов и инженеров, которые в разное время руководили производством. Я уверена, что мы выясним причины случившегося, и впредь обеспечим безопасность работ, - заявила Лилия Деева.
На время внутреннего расследования гендиректор Селенгинского ЦКК запретила доступ всех работников к объектам химической и биологической очистки промышленных стоков на комплекс очистных сооружений. Техническая служба проведёт внеплановый осмотр производственных объектов комплекса очистных сооружений и цеха тепловодоснабжения и канализации на предмет промышленной безопасности.
- Мы сотрудничаем со следственными органами, так как заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании. С родственниками погибших находимся в тесном контакте. Я буду информировать вас, уважаемые селенгинцы, о наших дальнейших действиях и событиях на комбинате, - заверила Лилия Деева.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла вечером 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками погибли пять работников – двое мужчин и три женщины.
Спаслась только одна женщина 1984 года рождения. Она успела надышаться токсичным веществом, но сейчас её жизни ничего не угрожает. Выжившая сотрудница находится в больнице.
Telegram-канал «Степной дозор» со ссылкой на свои источники описывал подробности произошедшего:
«Первой погибла женщина-диспетчер. Она пошла проверить давление в бочке орошения, где хранится химическая перерабатывающая жидкость. Предположительно, произошёл выброс сероводорода, она практически мгновенно потеряла сознание и скончалась. За диспетчером пошла другая сотрудница, но тоже упала без сознания и умерла. Третий диспетчер отправилась искать своих коллег, нашла их, но упала рядом от отравления. Позже, при пересменке, двое слесарей заметили, что женщин нет, и пошли их искать в коридорах коллектора. Обоих мужчин нашли мертвыми возле женщин».
После трагедии проверку провела Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Она выявила превышение показателей по сероводороду в помещении, где погибли работники. Также в воздухе рабочей зоны приёмного резервуара зафиксированы превышения показателей по содержанию в испарениях метана.
Возбуждено два уголовных дела: по статьям «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В Кабанском районе Бурятии объявлен пятидневный траур в связи с трагедией – он действует до 22 апреля.
В Бурятии Селенгинский ЦКК выделит семьям погибших работников 5 млн
Происшествия, Фото:
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