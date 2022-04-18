 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 апреля

17 апреля

Популярное

В Бурятии рассказали о состоянии выжившей в трагедии на Селенгинском ЦКК

В Бурятии рассказали о состоянии выжившей в трагедии на Селенгинском ЦКК
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшая пока находится в реанимации

В минздраве Бурятии сообщили о состоянии женщины 1984 года рождения, которая единственная выжила после отравления в очистном резервуаре на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате.

- По данным на утро 18 апреля, жизни пациентки ничего не угрожает, её состояние удовлетворительное, - сообщили в минздраве Бурятии.

Женщина находится в отделении реанимации Кабанской центральной районной больницы с учётом нахождения в зоне поражения.

- Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение. В дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение, - уточнили в министерстве здравоохранения республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, погибли пять работников предприятия – двое мужчин и три женщины. Спаслась только одна женщина, но она успела надышаться токсичным веществом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц». Сейчас устанавливают виновных лиц.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнованиям родным погибших. Он обещал, что им будет выплачена компенсация от Селенгинского ЦКК, а также выделена помощь от республики. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. 
Селенгинский ЦКК отравление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур
В Бурятии по погибшим на Селенгинском ЦКК объявили пятидневный траур
Происшествия, 18.04.2022
О трауре объявил глава Кабанского района, где произошла трагедия
В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину
В пригороде Улан-Удэ фура насмерть сбила мужчину
Происшествия, 18.04.2022
Трагедия произошла на федеральной трассе «Байкал»
В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне
В Улан-Удэ убийца женщины выдумал версию о самообороне
Происшествия, 18.04.2022
Мужчина, убивший сожительницу, сваливал вину на неё
Улан-удэнец нашёл на купленном участке снаряд
Улан-удэнец нашёл на купленном участке снаряд
Происшествия, 18.04.2022
На место выезжали взрывотехники ОМОН
В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом
В Бурятии произошла череда ДТП с мототранспортом
Происшествия, 18.04.2022
Страшное столкновение мотоциклиста с автомобилем запечатлел видеорегистратор
РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
РЕН ТВ сообщил о гибели пяти работников Селенгинского ЦКК в Бурятии
Происшествия, 17.04.2022
Уточняется, что погибли трое мужчин и две женщины
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке локализовали лесной пожар
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке локализовали лесной пожар
Происшествия, 16.04.2022
Произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лесной массив
В Улан-Удэ горело кладбище
В Улан-Удэ горело кладбище
Происшествия, 16.04.2022
МЧС напоминает о пожарной безопасности в преддверии Родительского дня
Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров
Шесть забайкальцев вернули затраты на тушение пожаров
Происшествия, 16.04.2022
Вина поджигателей достоверно установлена 
В Иркутске задержали похитителей людей
В Иркутске задержали похитителей людей
Происшествия, 16.04.2022
Молодые люди совершили как минимум три похищения   

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^