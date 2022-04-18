Пострадавшая пока находится в реанимации
В минздраве Бурятии сообщили о состоянии женщины 1984 года рождения, которая единственная выжила после отравления в очистном резервуаре на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате.
- По данным на утро 18 апреля, жизни пациентки ничего не угрожает, её состояние удовлетворительное, - сообщили в минздраве Бурятии.
Женщина находится в отделении реанимации Кабанской центральной районной больницы с учётом нахождения в зоне поражения.
- Медицинскими работниками оказывается необходимое лечение. В дальнейшем пациентка будет переведена из отделения реанимации в терапевтическое отделение, - уточнили в министерстве здравоохранения республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия на Селенгинском ЦКК произошла 17 апреля. В помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, погибли пять работников предприятия – двое мужчин и три женщины. Спаслась только одна женщина, но она успела надышаться токсичным веществом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц». Сейчас устанавливают виновных лиц.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнованиям родным погибших. Он обещал, что им будет выплачена компенсация от Селенгинского ЦКК, а также выделена помощь от республики. Для разбора ситуации и оказания помощи родственникам пострадавших создана специальная комиссия, которую возглавил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В Бурятии рассказали о состоянии выжившей в трагедии на Селенгинском ЦКК
Происшествия, Фото:
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