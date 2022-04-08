По Улан-Удэ ездит машина с изображением свастики

Горожане увидели автомобиль на проспекте Автомобилистов
В Telegram-канале «Новости Улан-Удэ и Бурятии» опубликовали фотографию машины «Нива» с изображением свастики на стекле. По словам подписчика, машина была замечена на проспекте Автомобилистов на «Стрелке».
В России пропаганда и публичная демонстрация нацисткой атрибутики запрещена федеральным законом и несёт за собой административную ответственность. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от одной до двух тысяч рублей, или же административный арест на срок до 15 суток.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно, в ночь на 3 апреля в Кяхте на доме неизвестные нарисовали свастику. Нарушителей ищут.
В 2019 году в Улан-Удэ произошло убийство мужчины из-за татуировки в виде свастики. В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели нацистскую символику на ноге одного из них. В итоге мужчина получил смертельный удар ножом в живот.
В том же 2019 году улан-удэнца оштрафовали за фотографии немецких рыцарей в соцсети «Вконтакте». Его обвинили в пропаганде нацистской символики, с чем он был не согласен. Мужчина пытался доказать свою невиновность, аргументируя тем, что это не пропаганда нацисткой символики, а являются просто исторические фото, однако суд отклонил эти доводы.
В 2018 году судебный пристав обязал улан-удэнца свести татуировку в виде свастики, расположенной на сгибе левой ноги. Запрещённое изображение было выявлено в следственном изоляторе, куда 40-летний мужчина был доставлен для содержания под стражей. Демонстрация татуировки с нацистской символикой, доступной для обозрения неограниченному кругу лиц, стала основанием для привлечения гражданина к административной ответственности. К установленному сроку мужчина явился на прием к судебному приставу и продемонстрировал частичное сведение татуировки. Мужчина мотивировал это тем, что процедура по полному сведению изображения достаточно дорогая и будет проведена в несколько этапов.
В 2015 году общественника Алексея Карнаухова привлекли к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики. Он репостнул демотиватор с изображением Гитлера, а также научную статью с фото тушёнки с изображением символа вермахта.
По Улан-Удэ ездит машина с изображением свастики
Происшествия, Фото:
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