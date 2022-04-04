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Неизвестные нанесли на дом №52 по улице Рукавишникова в городе Кяхта нацистскую символику. Произошло это либо поздним вечером 2 апреля, либо ночью 3 апреля, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Жителей, располагающих информацией о произошедшем, просят обратиться в дежурную часть дежурную часть ОМВД России по Кяхтинскому району.
За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрена административная ответственность. В Бурятии подобные судебные разбирательства уже были.
В 2019 году улан-удэнца оштрафовали на тысячу рублей за публикацию фотографий немецких рыцарей, а также нескольких фотографий с немецкой атрибутикой на ремнях. Мужчина выложил снимки на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Доказать суду, что это были исторические фото, а не пропаганда символики, горожанин не смог.
В Бурятии неизвестные нарисовали на доме нацистскую символику
Происшествия, Фото:
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