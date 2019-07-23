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В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики

В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них

44-летний улан-удэнец задержан по обвинению в убийстве 45-летнего мужчины. Получивший ножевое ранение в живот мужчина скончался утром 22 июля в больнице скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, убийство произошло вечером 21 июля, когда компания друзей распивала спиртное в сторожке на автостоянке на улице Красноармейская. Во время застолья собутыльники вдруг заметили у одного из мужчин на лодыжке татуировку в виде свастики.

Его начали упрекать и оскорблять. Произошла ссора. Мужчина с татуировкой вышел наружу с одним из собутыльников, чтобы поговорить и уладить конфликт. Но разговор не задался и вскоре перерос в потасовку. Тогда мужчина выхватил нож и нанёс им удар в живот противника, после чего сбежал.

Раненый смог вернуться в сторожку. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, потерпевший вскоре скончался.

- Свидетели преступления в ходе допросов изобличили злоумышленника, но всё время называли его другим именем. Это не помешало следствию. Оказалось, что мужчина недавно поменял свои персональные данные, изменив фамилию и имя, но не сообщил об этом знакомым, которые продолжали называть его старым именем. Установив данный факт, следователь и сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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