В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них
44-летний улан-удэнец задержан по обвинению в убийстве 45-летнего мужчины. Получивший ножевое ранение в живот мужчина скончался утром 22 июля в больнице скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, убийство произошло вечером 21 июля, когда компания друзей распивала спиртное в сторожке на автостоянке на улице Красноармейская. Во время застолья собутыльники вдруг заметили у одного из мужчин на лодыжке татуировку в виде свастики.
Его начали упрекать и оскорблять. Произошла ссора. Мужчина с татуировкой вышел наружу с одним из собутыльников, чтобы поговорить и уладить конфликт. Но разговор не задался и вскоре перерос в потасовку. Тогда мужчина выхватил нож и нанёс им удар в живот противника, после чего сбежал.
Раненый смог вернуться в сторожку. Ему вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, потерпевший вскоре скончался.
- Свидетели преступления в ходе допросов изобличили злоумышленника, но всё время называли его другим именем. Это не помешало следствию. Оказалось, что мужчина недавно поменял свои персональные данные, изменив фамилию и имя, но не сообщил об этом знакомым, которые продолжали называть его старым именем. Установив данный факт, следователь и сотрудники уголовного розыска полиции задержали подозреваемого, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Улан-Удэ произошло убийство из-за тату в виде свастики
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В августе 2018 года сотрудники следственного комитета раскрыли убийство двух жителей Узбекистана, совершённое в октябре 2017 года в Чите
В последний раз его видели в Бурятском лесопромышленном колледже
В компании друзей вспыхнула ссора, когда они увидели свастику на ноге одного из них
На чужие средства он покупал и употреблял алкоголь несколько дней
Сейчас полицейские выясняют, все ли несовершеннолетние были пристёгнуты
В Улан-Удэ занялись проблемой, из-за которой участок пенсионерки и её 12-летнего внука превратился в «море»
Они совершили кражу из служебного кабинета отдела судебных приставов
Жительница Бурятии не подозревала, что объявлена в розыск
ДТП произошло на Бурводе
Он уже осуждён условно за подобное преступление
Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»
Парень из Бурятии обчистил базу отдыха в Приморье
Они разбили окно и подожгли помещение с помощью горючей жидкости
Он поспешил возместить ущерб после ареста его «таблетки»
Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению 18-летнего улан-удэнца в серии краж