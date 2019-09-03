Улан-удэнца обвинили в пропаганде нацистской символики, с чем он был не согласен
Жителя Улан-Удэ признали виновным в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики за фотографии немецких рыцарей «Вконтакте». Мужчину оштрафовали на тысячу рублей, сообщили в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ.
Сам мужчина с протоколом не соглашался и свою вину не признавал.
Он рассказал судье, что создал страницу «ВКонтакте» в 2007 году, опубликовав фотографии немецких рыцарей, а также несколько фотографий с немецкой атрибутикой на ремнях. По словам улан-удэнца, всё это было не пропагандой нацистской символикой, а просто историческими фото. Однако суд признал его виновным и вынес постановление о штрафе в тысячу рублей.
- Постановление в законную силу не вступило, - уточнили в Железнодорожном районном суде.
В целом в России произошёл серьёзный рост числа граждан, привлечённых к ответственности за применение нацистской символики. ТАСС сообщал, что в 2008 году к ответственности по ст. 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») были привлечены 54 человека, в 2013 году - 256, в 2015 году - 1183, в 2018 году – уже 1639.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году за фотографию, на которой случайно оказалась нацистская свастика, на две тысячи рублей был оштрафован известный в Бурятии общественник Аркадий Зарубин. Он репостнул на свою страницу снимок с антифашистского митинга в Улан-Удэ 2009 года памяти убитого в Москве уроженца Бурятии. В 2009-м ещё не действовало законодательство, запрещающее публичную демонстрации свастики, поэтому на митинге, осуждающем фашизм и скинхедов, на плакатах использовали такие символы. Доводы Зарубина о том, что имело место документальное изложение журналистского материала, суд отклонил, так как снимок не был сопровождён информацией, из которой бы явствовало, что имеет место журналистское исследование.
Улан-удэнца оштрафовали за фотографии немецких рыцарей
Происшествия, Фото:
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