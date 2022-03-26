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Правительство проверит информацию о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии

Правительство проверит информацию о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов

Накануне появилась информация о возможной утечке персональных данных жителей Бурятии. Республиканское правительство проверяет эту информацию.

- Правительство Бурятии проверяет информацию о том, что личных данные жителей Бурятии попали в недобросовестные руки. Обращаю внимание, наличие телефонного номера, адреса проживания и фамилии, имени и отчества не дают возможности осуществлять операции с банковскими счетами. ВОЗМОЖНАЯ утечка персональных данных не даёт доступа к банковским счетам. Это похоже на дезинформацию, цель которой вызвать ажиотаж среди населения. Однако жителям Бурятии необходимо проявлять бдительность, не отвечать на незнакомые звонки, не сообщать какую-либо информацию незнакомцам, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Жителей республики просят быть бдительными и не сообщать свои персональные данные.

«В случае если действительно произошла утечка некоторых персональных данных, этим могут воспользоваться мошенники. Необходимо соблюдать бдительность. Не раскрывайте персональные и банковские сведения: номер карты и данные владельца, трёхзначный код с обратной стороны карты и смс-код, кем бы не представлялся звонящий и какую бы причину звонка не называл. Если вам позвонили с неизвестного номера с подозрительным предложением или стали запугивать, просто прервите телефонный разговор. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на сайте банка», - заявили в пресс-службе правительства Бурятии.
правительство РБ глава Бурятии

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