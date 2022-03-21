Житель Бурятии угнал автомобиль, перепутав его с такси

Машину угнали во время вечеринки в ночном клубе



Ранним утром 19 марта в дежурную часть Северобайкальска обратился молодой человек с заявлением об угоне иномарки, сообщили в МВД по Бурятии.



Молодой человек рассказал полицейским, что распивал спиртное в ночном клубе. После закрытия несколько работников и их знакомые остались в заведении продолжать вечеринку. В какой-то момент автовладелец попросил своего знакомого прогреть двигатель автомобиля и отдал ему ключи. Однако друг, выполнив просьбу друга, оставил ключи в зажигании.



Выйдя на улицу спустя несколько минут, хозяин иномарки не обнаружил её на парковке и сообщил в полицию.



Полицейские направились на место происшествия. Вскоре они обнаружили угнанный автомобиль после ДТП в километре от кафе.



Подозреваемый в угоне был задержан спустя несколько минут в подъезде его дома. Молодой человек вину не отрицал.



Дознавателю он рассказал, что выйдя из ночного клуба, перепутал автомобиль с такси и сел на пассажирское сиденье. Заметив отсутствие водителя и ключи в зажигании, он решил самостоятельно доехать до дома.



Возбуждено уголовное дело об угоне. Кроме того, молодого человек будет привлечён к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.



