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Мужчина заблудился в лесу в 113 квартале Улан-Удэ

Мужчина заблудился в лесу в 113 квартале Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pexels.com
Спасатели были на связи с заблудившимся

Вчера, 17 января, в лесу в районе 113 квартала Улан-Удэ заблудился мужчина. За помощью на номер «112» обратилась его жена.

В лес выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также информация о поиске человека была передана в Улан-Удэнскую поисково-спасательной службу.

Потерявшийся местный житель находился на телефонной связи со спасателями. Пока бурятские спасатели помогали мужчине сориентироваться и выбраться из леса, там его искали городские спасатели.

- Мужчина был обнаружен спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Он доставлен домой и передан родственникам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря 14-летняя девочка заблудилась в лесу, уйдя утром из СНТ «Подснежник» в сторону посёлка Заиграево.

пропавшие без вести

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