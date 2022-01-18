Спасатели были на связи с заблудившимся
Вчера, 17 января, в лесу в районе 113 квартала Улан-Удэ заблудился мужчина. За помощью на номер «112» обратилась его жена.
В лес выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Также информация о поиске человека была передана в Улан-Удэнскую поисково-спасательной службу.
Потерявшийся местный житель находился на телефонной связи со спасателями. Пока бурятские спасатели помогали мужчине сориентироваться и выбраться из леса, там его искали городские спасатели.
- Мужчина был обнаружен спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Он доставлен домой и передан родственникам, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря 14-летняя девочка заблудилась в лесу, уйдя утром из СНТ «Подснежник» в сторону посёлка Заиграево.
Мужчина заблудился в лесу в 113 квартале Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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