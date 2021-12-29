В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу

Девочка заблудилась, решив уйти пешком в сторону посёлка Заиграево



Сегодня утром спасателей поднимали на поиск 14-летней девочки, которая заблудилась в лесу.



- От диспетчера «112» поступила информация в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу о том, что девочка 14 лет рано утром вышла из СНТ «Подснежник» в сторону посёлка Заиграево и заблудилась в лесу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Девочка сама позвонила на номер «112» и попросила о помощи. Она находилась на связи с диспетчером.



На место оперативно выехали спасатели. Также информация о поиске была передана в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».



Девочка смогла самостоятельно выйти к СНТ «Солнечный». Там её и обнаружили спасатели. Они передали девочку медикам «скорой» в удовлетворительном состоянии.





