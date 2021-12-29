 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу

В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка заблудилась, решив уйти пешком в сторону посёлка Заиграево

Сегодня утром спасателей поднимали на поиск 14-летней девочки, которая заблудилась в лесу.

- От диспетчера «112» поступила информация в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу о том, что девочка 14 лет рано утром вышла из СНТ «Подснежник» в сторону посёлка Заиграево и заблудилась в лесу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Девочка сама позвонила на номер «112» и попросила о помощи. Она находилась на связи с диспетчером.

На место оперативно выехали спасатели. Также информация о поиске была передана в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Девочка смогла самостоятельно выйти к СНТ «Солнечный». Там её и обнаружили спасатели. Они передали девочку медикам «скорой» в удовлетворительном состоянии.


пропавшие без вести Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в запертой квартире нашли труп
В Бурятии в запертой квартире нашли труп
Происшествия, 29.12.2021
Спасателям пришлось забираться в квартиру через балкон
В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу
В Улан-Удэ заблудившаяся девочка блуждала по лесу
Происшествия, 29.12.2021
Девочка заблудилась, решив уйти пешком в сторону посёлка Заиграево
В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
В Бурятии вандалы рушат ледовые фигуры
Происшествия, 29.12.2021
Скульптуры не простояли и дня
В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота
В Бурятии произошла вспышка заразной болезни скота
Происшествия, 29.12.2021
Больных и контактных животных будут сжигать
В Бурятии сгорели более полусотни куриц
В Бурятии сгорели более полусотни куриц
Происшествия, 29.12.2021
Пожар произошёл поздним вечером
В Бурятии погибла женщина-водитель
В Бурятии погибла женщина-водитель
Происшествия, 29.12.2021
Женщина скончалась на месте аварии
Оба водителя в ДТП с тремя погибшими в Бурятии не имели прав
Оба водителя в ДТП с тремя погибшими в Бурятии не имели прав
Происшествия, 29.12.2021
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни трёх молодых людей
В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
В Бурятии бухгалтер украла деньги детсада
Происшествия, 29.12.2021
Следователи возбудили уголовное дело
В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими
В Бурятии очевидец рассказал о ДТП с тремя погибшими
Происшествия, 29.12.2021
Очевидец поделился, что все трое человек погибли в аварии сразу же
В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой
В Иркутской области дети погибли на пожаре, пока их мать отдыхала с подругой
Происшествия, 29.12.2021
Детей пытался спасти отец, но погиб, как только попал в жильё
Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе
Из-за фейерверка в Иркутске произошёл пожар на балконе
Происшествия, 29.12.2021
От пиротехники загорелись вещи на балконе 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^