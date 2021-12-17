В Улан-Удэ маршрутчик ни за что выгнал детей из автобуса

Водитель накричал на детей и заставил их выйти
В Улан-Удэ разгорелся очередной «автобусный» скандал. 16 декабря водитель маршрутки №95 выгнал из салона двух детей на улице Геологическая. Дети не были «зайцами», они только хотели заплатить за проезд переводом по «мобильному банку». Такой способ оплаты в улан-удэнских маршрутках уже давно никого не удивляет, но в этот раз водитель почему-то пошёл на крайнюю меру.
- Дети предложили оплатить переводом, так как не было налички. Водитель же накричал на них, открыл дверь и сказал: «Выходите, если платить нечем!» - написала мама пострадавшей девочки в паблике ves_ulan_ude.
Мать девочки крайне возмущена и назвала произошедшее «беспределом».
Администрация Улан-Удэ уже отреагировала на инцидент и просит родителей детей откликнуться. Родителей просят позвонить по телефонам 44-51-95, 44-65-14. Сегодня же, водителя и руководителя 95-го маршрута пригласят в комитет по транспорту, чтобы разобраться в ситуации.
Подписчики паблика ves_ulan_ude, в свою очередь, задаются вопросом, почему пассажиры-очевидцы не заступились за детей.
Отметим, весной вступил в силу закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из транспорта, в том числе безбилетных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что оставлять детей одних на улице или дороге опасно для их жизни и здоровья.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ не раз происходили скандалы, связанными с проездом детей в общественном транспорте. Так, в октябре маршрутчик довёл до слёз юную пассажирку, которая оплатила проезд онлайн, но водитель ей не поверил.
В июле в соцсетях рассказали, что на маршруте №2 водитель намеренно не посадил ребёнка, стоящего на остановке, несмотря на его просьбы. Однако сам маршрутчик все обвинения отрицал. Он написал объяснительную в комитет по транспорту.
В июне произошёл скандал с водителем маршрутки, который специально высадил ребёнка не на той остановке. По словам мамы ребёнка, водитель высадил девочку не на остановке «Улица Николая Петрова», а на «Стрелке». Эти остановки находятся на значительном расстоянии друг от друга. Мать также приводила со слов дочери слова водителя – «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь». После этого скандала водителя вызвали в комитет по транспорту для дачи показаний, где он всё отрицал. Тем не менее, перевозчик принял решение о наложении взыскания на водителя. Обычно в таких случаях применяется увольнение.
Резонансным случаем стал инцидент с маршруткой №56. 12-летнему мальчику стало плохо в пути. Хоть он просил о помощи, водитель отказался делать остановку. В итоге ребёнка в салоне стошнило. В наказание за это водитель не высадил его на своей остановке и принудительно увёз ребенка на конечную остановку на Стеклозавод, где заставил убираться в автобусе. После этого мальчику пришлось в мороз 1,5 часа добираться до дома.
Проверку по этому поводу проводили следователи Следственного комитета. Водитель-самоуправщик был немедленно уволен.
В Улан-Удэ маршрутчик ни за что выгнал детей из автобуса
Происшествия, Фото:
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