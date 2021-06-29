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В Улан-Удэ маршрутчик после скандала с ребёнком дал свои показания

В Улан-Удэ маршрутчик после скандала с ребёнком дал свои показания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель отрицает, что намеренно высадил девочку не на той остановке

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июня в Улан-Удэ произошёл скандал, связанный с водителем маршрута №100. Мать 11-летней девочки рассказала, что её дочь, которая просила об остановке на «Абсолюте» на улице Николая Петрова, водитель намеренно увёз на остановку «Стрелка». По словам матери, маршрутчик не стал останавливаться, так как в остановочном кармане были другие автобусы. Мать также приводила со слов дочери слова водителя – «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь». 

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ отреагировал на данный инцидент. Согласно данным ГЛОНАСС-мониторинга, была установлена та самая маршрутка, двигавшаяся на рассматриваемом участке маршрута в указанный промежуток времени. Водитель вместе с руководителем маршрута были вызваны в комитет по транспорту для дачи пояснений.

Однако водитель отрицает описываемые события.

Тем не менее, перевозчик принял решение о наложении взыскания на водителя. Обычно в таких случаях применяется увольнение.

- Сотрудники комитета связались с мамой девочки по телефону, довели информацию о проводимых действиях со стороны комитета по транспорту. Данный случай будет рассмотрен на очередном собрании водительского состава маршрута № 100, а также с руководителями всех городских маршрутов на планёрном совещании, - сообщили в комитете по транспорту.

общественный транспорт
 
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