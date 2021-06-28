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В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке

В Улан-Удэ маршрутчик намеренно высадил ребёнка не на той остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мать ребёнка утверждает, что водитель заявил: «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь»

В Улан-Удэ зафиксирован очередной инцидент с ребёнком в общественном транспорте. Местная жительница через паблик anonim03_uu ищет свидетелей неприятного случая, который произошёл с её дочерью.

23 июня 11-летняя девочка в период времени с 17:05-17:15 ехала в маршрутном автобусе №100. Ребёнку нужно было выйти на остановке «Абсолют» на улице Николая Петрова. Однако водитель поехал дальше.

- На остановке находилось много других маршруток, и ему негде было остановиться. Со словами: «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь», увёз её на Стрелку. Там были другие пассажиры, которые возмущались, что он проехал, - рассказывает женщина.

Судя по всему, родители нашли водителя, но он от всего отказывается. Горожанка надеется, что кто-то из пассажиров мог запомнить номера автобуса.

- По системе слежения ГЛОНАСС и по приметам самого автобуса и водителя, все указывает на него. Девочке 11 лет. На Стрелке много машин проезжает из других районов. А если бы с ней что-нибудь случилось, - добавляет мать.

В комментариях люди посоветовали обратиться к руководству маршрута и пришли к выводу, что водителя нужно наказать.

«Надо обратиться бригадиру маршрута и с девочкой съездить на «конечку», и поймать его», «Ну и что, что он отказывается, к бригадиру обратитесь», «Ужас, бедный ребёнок. Надо наказать. А, если бы так с его ребёнком обошлись», «Однозначно стоит наказать. Это же дети, будущее наше», «В транспортную сходи и быстро вопрос решится. Ещё извиняться водитель и бригадир будут. Был случай», - написали горожане.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг инцидента на маршруте №56. 12-летнему стало плохо во время поездки, его стошнило в салоне. Водитель в наказание не дал мальчику выйти на его остановке, увёз на конечную и заставил убираться. В итоге ребёнок добирался домой 1,5 часа на морозе.

После общественного резонанса водитель был уволен. По данному факту проводили доследственную проверку следователи.

маршрутное такси общественный транспорт
 
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