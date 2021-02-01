В Улан-Удэ маршрутчик увёз ребёнка на конечную в наказание

Об инциденте в маршрутке рассказала мать ребёнка
Улан-удэнка рассказала, как её 12-летнего сына водитель маршрутного автобуса принудительно увёз на конечную, не высадив на нужной остановке. Об этом инциденте мама ребёнка написала в паблике «Аноним 03». По словам женщины, всё произошло в маршрутке №56.
По словам матери, сын ехал в автобусе один, без родителей, ему стало плохо в автобусе, и он попросил водителя остановиться. Маршрутчик отказал, сказав ждать остановку. В результате ребёнка стошнило в салоне.
- Вы только представьте что, сделал водитель. На его остановке ребёнку выйти не дал, сказал поедем на конечную на Стеклозавод убираться, и увёз до конечной. На улице зима, холод, ветер. В итоге ребёнок 1,5 часа не понятно как со «Стеколки» добирался до дома. Такое поведение водителя считаю недопустимо! – возмущается женщина.
Она просит отозваться пассажиров той маршрутки.
В комментариях подписчики паблика встали на сторону мальчика и яростно ругают водителя за его поведение: «Не, я понимаю, если б блеванул какой-нибудь бухой мужик. А тут обычный 12-летний пацан», «Что за водитель, у него самого детей нет... никакого сострадания», «Хоть бы нашлись очевидцы, что за отношение к детям, его надо наказать».
Другой пользователь Сети посоветовал женщине написать заявление в полицию за то, что ребёнка насильно увезли на Стеклозавод, удерживали, оставляли в опасных для жизни условиях.
- У меня мурашки бегут от мысли, что могло произойти с мальчиком, он мог потеряться, получить обморожения, его могли украсть, собаки загнать, да что угодно. Не оставляйте, пожалуйста, это дело просто так, человек совершил преступление и должен за это ответить. Ни один взрослый не должен решать вопросы с детьми, у детей есть родители, вот и пусть решает все проблемы с ними, - написал анонимный пользователь.
Вопрос о перевозке детей зимой ранее поднимала уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина. Она призывала всех водителей довозить детей до нужной остановки, даже если у них нет денег. Ведь зимой ребёнок может получить тяжкий вред здоровью, оказавшись на морозе. Также детский омбудсмен напоминала об уголовной ответственности за оставление в опасности.
В 2019 году в автобусе стало плохо девятилетней девочке. К счастью, с ней оказался папа, который вышел с ней на улицу и вызвал «скорую». Медики оказали помощь и отпустили школьницу домой. Однако отца возмутило то, что водитель не оказал никакой помощи, а также потребовал плату за проезд с обоих.
В Улан-Удэ маршрутчик увёз ребёнка на конечную в наказание
Происшествия, Фото:
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