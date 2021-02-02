Приняты решения по скандальному случаю с маршрутчиком, который в наказание увёз ребёнка на конечную
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ произошёл скандал вокруг маршрута №56. Водитель маршрутки не высадил 12-летнего мальчика на нужной ему остановке и принудительно увёз на конечную.
В автобусе ребёнку стало плохо, он попросил маршрутчика остановить, но тот отказал. Школьника стошнило в салоне. В наказание водитель увёз мальчика на конечную остановку на Стеклозаводе, где на морозе заставил убирать салон. А мальчик в итоге добирался с конечной до дома ещё 1,5 часа. О вопиющем инциденте мама ребёнка рассказала в паблике «Аноним 03».
Сегодня в пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что водитель-самоуправщик с данного маршрута №56 «Стеклозавод» уволен. Перевозчику же комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству выписал предписание.
- Накануне руководитель маршрута был вызван в комитет. Инцидент был рассмотрен при участии матери несовершеннолетнего ребёнка. В адрес перевозчика направлено предписание о незамедлительном рассмотрении данного случая с ответственными лицами маршрута и водительским составом, повторно ознакомить ответственных лиц и водителей с памяткой о порядке действий по недопущению случаев оставления в опасности несовершеннолетних пассажиров, применить меры строгого дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в указанном инциденте, - сообщили в комитете по транспорту.
Данный случай будет рассмотрен на очередном планерном совещании со всеми городскими перевозчиками.
Обо всех случаях нарушения безопасности пассажиров в маршрутных автобусах пассажиров просят сообщать по телефонам «горячей линии» комитета по транспорту: 45-45-53, 44-65-14, 44-51-95.
В Улан-Удэ уволили маршрутчика, не высадившего ребёнка
Общество, Фото:
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