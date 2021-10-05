В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз

В Улан-Удэ произошёл очередной «автобусный» скандал
15-летняя улан-удэнка через соцсети рассказала о конфликте с водителем микроавтобуса маршрута №59. Инцидент произошёл 2 октября. Историю горожанки опубликовали в паблике ulanude.news.
По словам девочки, за проезд она оплатила водителю перечислением на мобильный банк. Перед выходом на остановке «Техникум» она сказала маршрутчику, что оплатила онлайн. Однако водитель не поверил девушке, аргументировав тем, что ему не пришло смс-уведомление об оплате. Мужчина решил, что его обманывают.
Тогда юная пассажирка показала ему историю операций, но и это не стало основанием для того, чтобы выпустить девушку из автобуса. «Мне без разницы, что у вас в гаджетах!» - цитирует водителя девушка.
За неё вступились другие пассажиры, напомнив, что сообщения могут приходить с задержкой. Но мужчина настаивал на своём и уверял, что все уведомления приходят своевременно.
После этой перепалки девушка заплакала.
«Я начала говорить со слезами на глазах о законе, что он не может меня не высадить, мне ещё нет 16-ти лет. А он в ответ на это сказал: «Вот как ты заговорила!» и начал ехать без моей высадки», - продолжила юная пассажирка.
Стоящая рядом женщина рассчиталась за девушку. Лишь после этого маршрутчик остановился, и юная улан-удэнка вышла из автобуса.
Девушка сообщила, что подала заявление в полицию, где ей пообещали разобраться в случившемся.
В комментариях многие вступились за девушку и осудили водителя маршрутки: «Будет ему уроком», «Вот и правильно», «В основном на маршрутках работают мелочные низкие люди», «Правильно сделала, что в полицию позвонила, они ещё специально мимо проезжают, так как его догоняет маршрут 37 или 55», «Да они вообще обнаглели все, то у них сдачи нет, то сдачу дают мелочью и обманывают, особенно они это делают в час пик, когда людям нет возможности пересчитать, ещё есть мания чуть ли не швырнуть сдачу. Сидят зажравшиеся пупы жизни».
Другие же отметили, что необходимо оснастить маршрутные автобуса терминалами оплаты, которые мало в улан-удэнских автобусах: «Почему не обязывают маршрутчиков ставить терминалы? Пусть всех заставляют поставить и не будет проблем», «Муниципальные автобусы, с точным расписанием, кондуктором, онлайн кассой, терминалом. Порядка нет вообще с общественным транспортом, их никто не контролирует», «Пусть ставят терминал как положено. Почему я должна», «А почему маршрутки без терминала катаются?», «Если не устраивает водителей оплата по мобильному банку,пусть устанавливают терминал и не будет таких ситуаций. В трамвае очень удобно карточкой банковской рассчитываться».
Лишь немногие вступились за маршрутчика, напомнив, что мошенники зачастую используют при покупке товаров или услуг фейковый скриншот об оплате.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ не раз происходили скандалы, связанными с проездом детей в общественном транспорте.
В июле в соцсетях рассказали, что на маршруте №2 водитель намеренно не посадил ребёнка, стоящего на остановке, несмотря на его просьбы. Однако сам маршрутчик все обвинения отрицал. Он написал объяснительную в комитет по транспорту.
В июне произошёл скандал с водителем маршрутки, который специально высадил ребёнка не на той остановке. По словам мамы ребёнка, водитель высадил девочку не на остановке «Улица Николая Петрова», а на «Стрелке». Эти остановки находятся на значительном расстоянии друг от друга. Мать также приводила со слов дочери слова водителя – «Ноги не отвалятся, пешком дойдёшь».
После этого скандала водителя вызвали в комитет по транспорту для дачи показаний, где он всё отрицал. Тем не менее, перевозчик принял решение о наложении взыскания на водителя. Обычно в таких случаях применяется увольнение.
Резонансным случаем стал инцидент с маршруткой №56. 12-летнему мальчику стало плохо в пути. Хоть он просил о помощи, водитель отказался делать остановку. В итоге ребёнка в салоне стошнило. В наказание за это водитель не высадил его на своей остановке и принудительно увёз ребенка на конечную остановку на Стеклозавод, где заставил убираться в автобусе. После этого мальчику пришлось в мороз 1,5 часа добираться до дома.
Проверку по этому поводу проводили следователи Следственного комитета. Водитель-самоуправщик был немедленно уволен.
В Улан-Удэ маршрутчик довёл юную пассажирку до слёз
Происшествия, Фото:
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