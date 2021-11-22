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В Бурятии нашли схроны с омулем на 28 миллионов

В Бурятии нашли схроны с омулем на 28 миллионов
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Во время задержания браконьеров звучали предупредительные выстрелы

В Северо-Байкальском районе Бурятии изъяли около 2,5 тонн незаконного выловленного омуля. Сотрудниками правоохранительных органов возле реки Верхняя Ангара обнаружили несколько замаскированных схронов рыбы, разбросанных под снегом вдоль береговой линии в радиусе трёх километров. Мешки с рыбой также изъяты из зимовья, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


Сотрудники полиции и ФСБ нашли и задержали двух подозреваемых – жителей Северо-Байкальского района 31 и 35 лет.

Во время задержания мужчины пытались скрыться, так что полицейским пришлось сделать три предупредительных выстрела из автоматического оружия.

- Старший из задержанных уже попадал в поле зрения полицейских во время проведения спецоперации. Неоднократно судимый за имущественные преступления и преступления против личности, также привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора мужчина пытался ввести в заблуждение правоохранителей. Он сообщил недостоверные сведения о себе и о месте жительства, - отметили в министерстве внутренних дел.


Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».

В рамках расследования будут устанавливаться обстоятельства совершённых преступлений и кто ещё причастен к схеме с незаконно выловленным омулем.

Предварительная сумма ущерба, нанесенная государству противоправной деятельностью – около 28 миллионов рублей.






омуль браконьерство

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