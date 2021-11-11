Ущерб от преступления превысил 160 миллионов рублей
В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления «БайкалБанка», сообщила прокуратура Бурятии. Подсудимый признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
- В июне 2015 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия, без согласия вкладчика распорядился принадлежащим клиенту банка драгоценным металлом – золотом массой 78 кг, размещённом на обезличенном металлическом счёте. Похищенное имущество, конвертированное в денежные средства, переведено на счет подконтрольной руководителю банка коммерческой организации и впоследствии направлено на погашение просроченной задолженности заёмщиков, улучшение нормативных показателей банка. Ущерб от преступления составил 162 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Суд назначил виновному пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на два года.
Приговор в законную силу не вступил.
«БайкалБанк» прекратил существование в 2016 году. После признания банка банкротом правоохранительные органы вскрыли вывод активов на крупные суммы.
Экс-председателю правления «БайкалБанка» дали пять лет колонии
Происшествия, Фото:
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