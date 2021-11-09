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В Бурятии браконьеры выбросили омуль во время погони

В Бурятии браконьеры выбросили омуль во время погони
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
МВД опубликовало кадры погони за браконьерами

В Тарбагатайском районе Бурятии после погони были задержаны браконьеры, незаконно наловившие байкальский омуль.

Всё произошло 27 октября на просёлочной дороге, ведущей от реки Селенга в посёлок. Полицейские заметили грузовик и решили его осмотреть. Однако водитель не подчинился требованиям об остановке и попытался скрыться.

В ходе погони из кузова грузовика мужчина выбросил мешок с омулем на обочину. После этого автомобиль проехал около 300 метров и остановился.


45-летний водитель и 39 пассажир были задержаны полицейскими.

- В ходе осмотра места происшествия следователь следственно-оперативной группы на обочине дороги обнаружил мешок, в котором находилось 80 особей байкальского эндемика. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более полумиллиона рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пассажир признался полицейским, что утром он и его родственник с помощью лодки и сети незаконно выловили 50 килограммов омуля. Лодку и сеть мужчины оставили на берегу реки, а рыбу везли домой.

- По факту незаконной добычи омуля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса. Ведётся дознание, - уточнили в МВД по Бурятии.

В республике действует запрет на вылов омуля. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей.

Второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина – 2021», направленный на сохранение нерестовых стад омуля и сига, продлён до 14 ноября.


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