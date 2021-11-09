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Братчанин перевёл мошенникам более трёх миллионов рублей

Происшествия, 
Жертвой мошенников стал машинист крана

52-летний машинист крана из Братска оформил кредиты в двух банка на сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей и перевёл все деньги псевдобанкирам.

- В среду братчанину позвонила неизвестная и представилась сотрудницей Центрального банка. Женщина сообщила о том, что третьи лица завладели его персональными данными и пытаются оформить кредит на крупную сумму. Для недопущения операции потерпевшему потребовалось взять заём на ту же сумму и перевести все финансы на якобы безопасные ячейки. После того, как мужчина выполнил все указания и общение прекратилось. Спустя некоторое время он узнал, что денежные средства были перечислены на посторонние счета, и обратился в полицию. В результате, мужчина не только лишился больше трёх миллионов рублей, но и оказался в больших долгах, - рассказали в ГУ МВД по Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
мошенничество

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