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В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль

В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Автомобиль полыхал на улице Борсоева

Вечером 2 ноября на улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся припаркованный автомобиль «ВАЗ 2101».

видео - ves_ulan_ude_

В пожарную службу сообщение поступило в 20:20. На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём.

- Очаг был ликвидирован за две минуты. Пострадавших нет. В результате пожара автомобиль выгорел на площади 2 кв. м., - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Всего к тушению привлекались пять пожарных и одна единица техники МЧС.

Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
пожар автомобили

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