В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль

Автомобиль полыхал на улице Борсоева
Вечером 2 ноября на улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся припаркованный автомобиль «ВАЗ 2101».
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В пожарную службу сообщение поступило в 20:20. На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём.
- Очаг был ликвидирован за две минуты. Пострадавших нет. В результате пожара автомобиль выгорел на площади 2 кв. м., - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Всего к тушению привлекались пять пожарных и одна единица техники МЧС.
Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
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