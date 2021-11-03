В Улан-Удэ на парковке дотла сгорел автомобиль

Вечером 2 ноября на улице Борсоева в Улан-Удэ загорелся припаркованный автомобиль «ВАЗ 2101».







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В пожарную службу сообщение поступило в 20:20. На момент прибытия пожарных автомобиль был охвачен огнём.







Предварительная причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

- Очаг был ликвидирован за две минуты. Пострадавших нет. В результате пожара автомобиль выгорел на площади 2 кв. м., - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Всего к тушению привлекались пять пожарных и одна единица техники МЧС.