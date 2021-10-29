В Бурятии погиб водитель «УАЗа»

Автомобилист съехал в кювет
В Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 28 октября в 21:30 54-летний водитель автомобиль «УАЗ» ехал из села Адамово в направлении села Макаринино. На 280 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян» автомобилист совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим наездом на препятствие.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
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Происшествия, Фото:
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