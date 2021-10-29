В Бурятии погиб водитель «УАЗа»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилист съехал в кювет



В Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 28 октября в 21:30 54-летний водитель автомобиль «УАЗ» ехал из села Адамово в направлении села Макаринино. На 280 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян» автомобилист совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим наездом на препятствие.



В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.





