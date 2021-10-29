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В Бурятии погиб водитель «УАЗа»

В Бурятии погиб водитель «УАЗа»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Автомобилист съехал в кювет

В Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 28 октября в 21:30 54-летний водитель автомобиль «УАЗ» ехал из села Адамово в направлении села Макаринино. На 280 км автодороги «Улан-Удэ – Курумкан – Новый Уоян» автомобилист совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим наездом на препятствие.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.


ДТП.смерть

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