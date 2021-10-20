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В Иркутской области утонули два рыбака

В Иркутской области утонули два рыбака
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчины вышли на пятисантиметровый лёд

19 октября около 15 часов очевидцы сообщили в экстренные службы, что на карьере в районе улицы Загоскина в посёлке Хомутово (Западном) Иркутского района погибли два человека.

На место происшествия выехала группа спасателей региональной пожарно-спасательной службы и сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области.

В ходе опроса свидетелей удалось установить, что в этот день 49-летний и 54-летний жители деревни Куда приехали к карьеру на рыбалку. На расстоянии 8-10 метров от берега пробурили четыре отверстия для подлёдного лова рыбы и при бурении пятой лунки провалились под лёд. Поняв, что самостоятельно выбраться не смогут, начали звать на помощь.

Крики тонущих услышала супружеская пара, находившаяся от них через дорогу на другом карьере в надувной лодке. Мужчина бросился на помощь и попытался собственными силами спасти рыбаков. Но те, потеряв сознание от переохлаждения, утонули. В ледяной воде ослабевать начал и сам «спасатель». В это время его супруга и случайный прохожий подтащили лодку к карьеру, спустили её на воду. За неё мужчина зацепился – таким образом его удалось транспортировать к берегу.

Глубина карьера составляет 2,5-3 метра. Толщина льда образовавшихся заберегов – не более 5 сантиметров.

- В октябре на водных объектах наблюдаются процессы ледообразования. Лёд начинает покрывать также искусственные водоёмы, а это значит, что многократно возрастает риск происшествий, связанный с провалом людей. К сожалению, не все осознают опасность хрупкого настила и важность соблюдения требований безопасности в осенний период на водоёмах. При нахождении в холодной воде человек моментально теряет силы, а тонкий лёд, кромка которого обламывается под тяжестью тела, практически не оставляет шанса выбраться. Окоченение наступает в течение 10-15 минут, следом – потеря сознания и гибель. Основная мысль, которую мы пытаемся донести до сознания граждан, – полный отказ от выходов на лёд вне оборудованных мест, - сообщил Александр Козлов, руководитель Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.
Иркутская область утопление

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