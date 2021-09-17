В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела

Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка
Заместитель прокурора Кижингинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Кижингинского лесхоза. Он обвиняется в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
По версии следствия, инженер по лесопользованию в ноябре 2020 года при проведении отвода лесосеки в Сулхаринском участковом лесничестве завысил возраст лесных насаждений. В результате в рубку были назначены деревья, не подлежащие вырубке. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил деревья на этой лесосеке.
Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу.
Это не первое уголовное дело на тех, кто обязан защищать леса Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом бывший сотрудник Байкальского лесничества был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд назначил бывшему леснику восемь лишения свободы.
В июне следователи возбудили сразу два уголовных дела на сотрудников Иволгинского лесничества. Они обвиняются в том, что своими незаконными действиями допустили крупные рубки в защитных лесах. В одном случае ущерб составил шесть миллионов рублей, в другом – 5,5 млн.
Также этим летом суд в Улан-Удэ вынес приговор бывшему руководителю республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексею Щепину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дело связано с передачей коммерческой фирме лесного участка в Кабанском районе, где провели незаконную сплошную рубку. Всё это привело к «уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал», говорилось в материалах дела. Щепин очень легко отделался – получил условный срок и тут же был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.
В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наезд произошёл на бульваре Карла Маркса
Вор отправился в колонию строгого режима
Пострадавшему водителю 70 лет
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка
Они получили 16 и 10 лет колонии
Пятиклассник попал в больницу
Инцидент произошёл на Верхней Берёзовке
Жертвой мошенников стала учительница
Преступник пришёл в торговую точку, вооружившись ножом
Убийца уснул возле тела жертвы
Наркотические «заготовки» мужчина хранил вместе с маринованными огурцами и помидорами
Дотла сгорел только сарай
Он получил 11 лет колонии
Деньги выделены из резервного фонда региона
Наезд на пешехода произошёл на улице Гагарина