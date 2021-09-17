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В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела

В Бурятии сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за действий инженера по лесопользованию произошла незаконная рубка

Заместитель прокурора Кижингинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника Кижингинского лесхоза. Он обвиняется в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По версии следствия, инженер по лесопользованию в ноябре 2020 года при проведении отвода лесосеки в Сулхаринском участковом лесничестве завысил возраст лесных насаждений. В результате в рубку были назначены деревья, не подлежащие вырубке. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил деревья на этой лесосеке.

Уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу.

Это не первое уголовное дело на тех, кто обязан защищать леса Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом бывший сотрудник Байкальского лесничества был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд назначил бывшему леснику восемь лишения свободы.

В июне следователи возбудили сразу два уголовных дела на сотрудников Иволгинского лесничества. Они обвиняются в том, что своими незаконными действиями допустили крупные рубки в защитных лесах. В одном случае ущерб составил шесть миллионов рублей, в другом – 5,5 млн.

Также этим летом суд в Улан-Удэ вынес приговор бывшему руководителю республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии Алексею Щепину. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дело связано с передачей коммерческой фирме лесного участка в Кабанском районе, где провели незаконную сплошную рубку. Всё это привело к «уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал», говорилось в материалах дела. Щепин очень легко отделался – получил условный срок и тут же был освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.
лесхоз служебный подлог

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