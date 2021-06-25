Вновь речь идёт о почти шестимиллионном ущербе
В Улан-Удэ возбуждено ещё одно уголовное дело, связанное с Иволгинским лесничеством.
Дело возбуждено на 60-летнего лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Он подозревается по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в ноябре 2019 года местная жительница обратилась с заявлением в Иволгинское лесничество о выделении ей деляны для строительства. Лесничий заключил договор купли-продажи лесных насаждений на участке, статус которого – особо защитный. Сплошная рубка на таких участках запрещена.
Однако в итоге на территории особо защитного участка леса была произведена сплошная рубка деревьев объёмом 113 куб. метров. Ущерб лесному фонду РФ составил 5,5 млн рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне стало известно об ещё одном похожем уголовном деле, на этот раз в отношении главного лесничего – начальника отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. Он также подозревается в том, что разрешил незаконную рубку в защитных лесах. Здесь материальный ущерб составил шесть миллионов рублей.
Иволгинское лесничество в Бурятии обрастает уголовными делами
Происшествия, Фото:
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