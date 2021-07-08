В Бурятии бывший лесник получил восемь лет колонии



Во время обысков в доме у мужчины обнаружили 960 тысяч рублей. Эти деньги были конфискованы. Оставшиеся от миллиона 40 тысяч прокуратура взыскала недавно через суд.



- По закону, сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка, является ничтожной. Прокурор района обратился в суд с иском о признании сделки в виде взятки в сумме 1 млн. рублей ничтожной и взыскании денежных средств в размере 40 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.







