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В Бурятии бывший лесник получил восемь лет колонии

В Бурятии бывший лесник получил восемь лет колонии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сотрудник лесничества получил взятку от бизнесмена, угрожая ему разорением

В Бурятии бывший сотрудник Байкальского лесничества был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Суд назначил бывшему леснику восемь лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в октябре 2017 года. Мужчина получил взятку в миллион рублей за утверждение документов отвода и таксации лесных насаждений для местной небольшой лесозаготовительной компании.

- Сперва от компании потребовали спонсорскую помощь в виде двух дорогих офисных кресел. Затем эксперт лесничества, затягивая процедуру утверждения уже новых документов, стал вымогать у представителя компании взятку, сумма которой на этот раз возросла до 1 млн. рублей. В случае отказа он угрожал, что документы вовсе не будут подписаны, что грозило компании разорением. Поэтому предприниматель согласился выполнить требование и в начале октября 2017 года передал ему всю сумму взятки, - сообщали ранее в СУ СКР по Бурятии.

Но затем бизнесмен обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки экспертом лесничества. Взяточник был разоблачён. 



Во время обысков в доме у мужчины обнаружили 960 тысяч рублей. Эти деньги были конфискованы. Оставшиеся от миллиона 40 тысяч прокуратура взыскала недавно через суд.

- По закону, сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам правопорядка, является ничтожной. Прокурор района обратился в суд с иском о признании сделки в виде взятки в сумме 1 млн. рублей ничтожной и взыскании денежных средств в размере 40 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд удовлетворил иск. Решение суда вступило в законную силу.



взятка

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