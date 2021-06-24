В Бурятии на главного лесничего возбудили дело об ущербе на 6 млн

Главный лесничий незаконно разрешил сплошную рубку
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении главного лесничего – начальника отдела организации и обеспечения деятельности Иволгинского лесничества. 58-летний мужчина подозревается по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в мае 2019 года житель республики обратился с заявлением в Иволгинское лесничество о выделении ему деляны лесных насаждений для строительства дома.
- Главный лесничий рассмотрел заявление в положительную сторону. Зная о том, что, в соответствии с действующим законодательством указанный участок леса имеет статус особо защитного, где запрещается сплошная рубка лесных насаждений, всё же подписал договор купли-продажи лесных насаждений. В итоге в собственность заявителя были переданы лесные насаждения для заготовки древесины, - сообщили в следственном управлении.
После чего мужчина на территории особо защитного участка леса произвёл сплошную рубку деревьев объёмом 180 куб. метров. Материальный ущерб лесному фонду составил шесть миллионов рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По уголовному делу проводятся следственные действия.
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