В Забайкалье задержали членов ОПГ, убивавшей людей в начале 2000-х

На счету банды – убийство семи человек и пять разбойных нападений



В Забайкальском крае расследуют уголовные дела в отношении четырёх жителей региона и одного жителя Кемерова по статьям «Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство двух и более человек».



По данным следствия, обвиняемые, которые являлись членами организованной преступной группы с 2001 по 2007 годы совершили не менее 12 преступлений на территории нескольких районов Забайкалья, в том числе, убийства семи человек и пять разбойных нападений.



Жертвами убийств стали члены других криминальных групп, разбои обвиняемые совершали в отношении предпринимателей, у которых отбирали ценные вещи: оружие, ювелирные изделия, деньги.



- Данные преступления были выявлены в ходе совместной кропотливой работы следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР и оперативников 6 отдела управления уголовного розыска регионального УМВД. Все обвиняемые задержаны. В ближайшее время в их отношении будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Показания обвиняемых проверяются на месте совершения преступлений. Изымаются следы преступлений, предметы, образцы веществ, имеющие значение для расследования дела. Следователями СКР проводится систематическая работа по установлению лиц, причастных к совершению преступлений прошлых лет, для обеспечения принципа неотвратимости наказания, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Расследование продолжается.

