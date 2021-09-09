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В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу

В Бурятии вор 1,5 месяца отсиживался в лесу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор сбежал из Улан-Удэ в тарбагатайский лес

Полиция раскрыла кражу инструментов с территории строящегося объекта в Улан-Удэ. Вор, как выяснилось, прятался в лесу.

В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что заявление о краже поступило 17 июля. Сотрудники организации обнаружили пропажу утром: окно строительного вагончика было разбито, инструменты - перфоратор, шуруповерт, углошлифовальная машинка, строительный уровень, а также деревянные бруски – похищены. Ущерб составил 65 тысяч рублей.

Уже на следующий полицейские установили подозреваемого. В его доме нашли большую часть украденного. Однако задержать самого вора, которого, к тому же, суд разыскивал за серию других краж, сразу не удалось.

Мужчина был задержан только спустя 1,5 месяца в Улан-Удэ. Он объяснил, что всё это время скрывался в лесу в Тарбагатайском районе.

Отметим, в 2019 году он освободился из мест лишения свободы. На его счету 11 действующих и погашенных судимостей за кражи.

Задержанный рассказал полицейским, что совершил кражу по пути домой: решил пройти через стройку, «чтобы сократить дорогу». Для этого он перелез через забор, а в результате украл из вагончика и с помощью тачки вывез инструменты, которые припрятал по месту жительства. В момент кражи мужчина был нетрезв. Шуруповёрт и углошлифовальную машинку он продал таксисту, чтобы выручить деньги на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. В адрес строительной организации полицейские внесут представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.
кража

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